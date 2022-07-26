Стала известна сумма возможного трансфера капитана «Партизана» Зделара в ЦСКА

27-летний сербский опорный хавбек и капитан местного «Партизана» Саша Зделар уже в ближайшее время может пополнить состав московского ЦСКА. Об этом сообщает издание Mozzart Sport.

Как отмечает источник, в случае если красно-синим удастся достичь договорённости по контракту с самим Зделаром, то для того, чтобы выкупить игрока из «Партизана» потребуется лишь активировать пункт об отступных в размере € 500 тыс. В свою очередь, руководство сербского клуба понимает, что может потерять игрока по истечению контракта уже следующим летом и не станет препятствовать его уходу в московский клуб.

При этом интерес к Зделару проявляют ещё два европейских клуба – шведский «Мальмё» и французская «Тулуза», которая вернулась в элитный дивизион.

Напомним, согласно данным портала Transfermarkt стоимость Зделара оценивается в € 3,5 млн, в прошлом сезоне Саша провёл 50 матчей во всех турнирах в составе «Партизана», в которых отметился восемью результативными передачами, получив шесть предупреждений и одну красную карточку.

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