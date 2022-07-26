Скира: экс-защитник киевского «Динамо» Вида переходит в АЕК

Хорватский защитник Домагой Вида в ближайшее время подпишет контракт с греческим АЕКом. 33-летний свободный агент заключит соглашение на два года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». По сведениям источника, защитник ранее отклонил предложения «Монцы», «Сампдории» и «Марселя».
Вида — воспитанник «Осиека». В 2010-м он перешёл в леверкузенский «Байер», а затем транзитом через загребское «Динамо» оказался в «Динамо» киевском. В украинской команде Вида за пять лет выходил на поле 160 раз (13 голов, 10 результативных передач). Вместе с киевским «Динамо» Домагой дважды выиграл чемпионат Украины, по разу — Кубок и Суперкубок страны.
С 2018 года Вида выступал за «Бешикташ», контракт с турецкой командой у защитника истёк 30 июня и не был продлён.
- 26 июля 2022
-
12:55
-
12:54
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:35
-
10:29
-
10:24
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:49
-
09:49
-
09:35
-
09:27
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:52
-
08:42