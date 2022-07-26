Скира: экс-защитник киевского «Динамо» Вида переходит в АЕК

Хорватский защитник Домагой Вида в ближайшее время подпишет контракт с греческим АЕКом. 33-летний свободный агент заключит соглашение на два года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере». По сведениям источника, защитник ранее отклонил предложения «Монцы», «Сампдории» и «Марселя».

Вида — воспитанник «Осиека». В 2010-м он перешёл в леверкузенский «Байер», а затем транзитом через загребское «Динамо» оказался в «Динамо» киевском. В украинской команде Вида за пять лет выходил на поле 160 раз (13 голов, 10 результативных передач). Вместе с киевским «Динамо» Домагой дважды выиграл чемпионат Украины, по разу — Кубок и Суперкубок страны.

С 2018 года Вида выступал за «Бешикташ», контракт с турецкой командой у защитника истёк 30 июня и не был продлён.