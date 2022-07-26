В «Сочи» отреагировали на слова Нобоа. Он заявил, что недоволен положением в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слова эквадорского полузащитника «барсов» Кристиана Нобоа о недовольстве его положением в команде.

«Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит. Будет готов — будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Нобоа во всех турнирах прошлого сезона провёл 29 матчей, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с сочинцами истекает в июне 2023 года. За сборную Эквадора у Нобоа 84 игры и четыре гола.