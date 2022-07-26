Нобоа: зачем «Сочи» продлевать со мной контракт, если я не играю?

37-летний эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа прокомментировал старт сезона в клубе «Сочи».
«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю? Посмотрим, что будет дальше», — сказал Нобоа в интервью для «Спорт-экспресса».
Напомним, РФС (Российский футбольный союз) признал Нобоа лучшим игроком сезона-2021/2022. Кристиан во всех турнирах провёл 29 матчей, забил 10 мячей и отдал девять голевых передач.
«Сочи» занял второе место в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. За два тура нового чемпионата «барсы» набрали три очка.
- 26 июля 2022
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