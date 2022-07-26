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Globo: Марио Фернандес не воспользовался правом ФИФА, чтобы перейти в «Сантос»

Globo: Марио Фернандес не воспользовался правом ФИФА, чтобы перейти в «Сантос»
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Бразильский «Сантос» был заинтересован в приглашении защитника ЦСКА Марио Фернандеса, однако россиянин бразильского происхождения не стал пользоваться правилом ФИФА, позволяющим иностранным игрокам приостановить свой контракт до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает Globo Esporte.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам. Сообщается, что игрок вернулся в Бразилию в связи со скорым пополнением его семьи, а не для того, чтобы играть за другую команду. Соглашение между Фернандесом и ЦСКА истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заблокировал переход 31-летнего футболиста в «Сантос». За московскую команду Марио выступает с 2012 года.

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