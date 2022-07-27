Перейти в «Динамо» Фернандесу советовал Бальбуэна. Сам он приостановил контракт с клубом

Новичок московского «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, с кем из футболистов советовался в преддверии переезда в Россию.



«Фабиан Бальбуэна рассказывал, что «Динамо» – это большой клуб. Сказал, что я буду впечатлён, когда приеду сюда. И это действительно так! Меня впечатлило всё. По правде говоря, я не видел прежде такой инфраструктуры – базы, стадиона… Это говорит о высоком уровне клуба. Моя цель в «Динамо» одна – побеждать во всех турнирах, в которых участвуем», – сказал Фернандес в интервью «Динамо ТВ».



22-летний парагвайский защитник подписал с «Динамо» пятилетний контракт – до конца сезона-2026/2027. Ранее он выступал за «Гуарани» из Асунсьона, где провёл 70 матчей, забил два мяча и дважды становился вице-чемпионом страны. В январе 2022 года Фернандес впервые в карьере был вызван в национальную сборную Парагвая.



Фабиан Бальбуэна играл за «Динамо» с лета 2021 года, провёл 32 матча и забил три гола. В июле 2022-го он воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с московским клубом. Через несколько дней Бальбуэна подписал годичное соглашение с бразильским «Коринтиансом», где уже выступал с 2016 по 2018 год.