Алексей Шпилевский: после отставки президент «Эрцгебирге» написал и попросил прощения

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал об уходе из немецкого клуба «Эрцгебирге». Он заявил, что сейчас полностью удовлетворён своей новой командой.
«Сейчас я очень доволен и счастлив именно в «Арисе». Это следующий шаг после «Эрцгебирге». Тот период немного ударил по ментальности и самолюбию. До этого в «Кайрате» была неописуемая атмосфера — в работе, в отношениях с президентом, всё под меня делалось. А в Германии противоположная картина. Я не ощутил той поддержки. Хотя через какое-то время сам президент написал. Сказал, что это было ошибкой и меня надо было слушать, попросил прощения. Приятно, что осознание пришло, но всё равно уже было поздно. Поэтому я решил, что в следующей команде всё должно сходиться — и семье должно быть комфортно, и клуб должен мне подходить, и с владельцем должны быть суперотношения. Тут всё сошлось, и я этому рад. Так что все мысли здесь.
Конечно, я хочу развиваться. Хочется когда-нибудь вернуться и доказать. Я всё для этого делаю. Посмотрим, будет ли этого достаточно», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 27 июля 2022
-
11:50
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:35
-
11:33
-
11:26
-
11:20
-
11:19
-
11:01
-
11:00
-
10:57
-
10:55
-
10:54
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
09:59
-
09:55
-
09:46
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
08:31
-
08:13
-
08:08
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:21