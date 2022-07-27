Алексей Шпилевский: после отставки президент «Эрцгебирге» написал и попросил прощения

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал об уходе из немецкого клуба «Эрцгебирге». Он заявил, что сейчас полностью удовлетворён своей новой командой.



«Сейчас я очень доволен и счастлив именно в «Арисе». Это следующий шаг после «Эрцгебирге». Тот период немного ударил по ментальности и самолюбию. До этого в «Кайрате» была неописуемая атмосфера — в работе, в отношениях с президентом, всё под меня делалось. А в Германии противоположная картина. Я не ощутил той поддержки. Хотя через какое-то время сам президент написал. Сказал, что это было ошибкой и меня надо было слушать, попросил прощения. Приятно, что осознание пришло, но всё равно уже было поздно. Поэтому я решил, что в следующей команде всё должно сходиться — и семье должно быть комфортно, и клуб должен мне подходить, и с владельцем должны быть суперотношения. Тут всё сошлось, и я этому рад. Так что все мысли здесь.



Конечно, я хочу развиваться. Хочется когда-нибудь вернуться и доказать. Я всё для этого делаю. Посмотрим, будет ли этого достаточно», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.