Зиньковский: не верил, что ситуация с Лариным может перерасти в такую историю

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о заседании Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» о бывшем директоре клуба Николае Ларине.
«Сначала не сильно верил, что всё может перерасти в такую историю, потому что знал, сколько Юрьевич сделал для школы, сам лично в этом участвовал и смотрел, как школа развивалась.
29 августа, надеюсь, буду присутствовать. Конечно, приеду, если надо будет дать показания. Но нужно по тренировке смотреть. Сегодня у нас было заседание с судьями. Нас отпросили с него, чтобы мы с суда приехали. Команда присутствовала вся, руководство — не знаю. Такие собрания каждый год проводятся с командами, когда объясняются правила, вводятся элементы всякие», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 27 июля 2022
-
19:21
-
19:12
-
19:08
-
18:59
-
18:58
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:14
-
17:50
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:08
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:38
-
16:24
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:11
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:55