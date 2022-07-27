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Зиньковский: не верил, что ситуация с Лариным может перерасти в такую историю

Зиньковский: не верил, что ситуация с Лариным может перерасти в такую историю
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о заседании Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» о бывшем директоре клуба Николае Ларине.

«Сначала не сильно верил, что всё может перерасти в такую историю, потому что знал, сколько Юрьевич сделал для школы, сам лично в этом участвовал и смотрел, как школа развивалась.

29 августа, надеюсь, буду присутствовать. Конечно, приеду, если надо будет дать показания. Но нужно по тренировке смотреть. Сегодня у нас было заседание с судьями. Нас отпросили с него, чтобы мы с суда приехали. Команда присутствовала вся, руководство — не знаю. Такие собрания каждый год проводятся с командами, когда объясняются правила, вводятся элементы всякие», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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