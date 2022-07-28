Луческу не пришёл на пресс-конференцию из-за скандирования фанатами фамилии Путина
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не пришёл на пресс-конференцию после ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче» (2:1), сообщает Spor в своём «твиттере».
Причиной стало то, что по ходу матча фанаты «Фенербахче» после забитого гола «Динамо» начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.
Напомним, первый матч между «Фенербахче» и «Динамо» завершился со счётом 0:0. В ответной встрече команды довели дело до дополнительного времени, в котором сильнее оказался украинский клуб — 2:1.
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом». Первый матч между командами состоится 2 августа. Ответная встреча запланирована на 9 августа.
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