Луческу не пришёл на пресс-конференцию из-за скандирования фанатами фамилии Путина

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу не пришёл на пресс-конференцию после ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче» (2:1), сообщает Spor в своём «твиттере».

Причиной стало то, что по ходу матча фанаты «Фенербахче» после забитого гола «Динамо» начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.

Напомним, первый матч между «Фенербахче» и «Динамо» завершился со счётом 0:0. В ответной встрече команды довели дело до дополнительного времени, в котором сильнее оказался украинский клуб — 2:1.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом». Первый матч между командами состоится 2 августа. Ответная встреча запланирована на 9 августа.