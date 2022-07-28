Президент Ла Лиги высказался о возможном возвращении Роналду в чемпионат Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возвращении нападающего Криштиану Роналду в чемпионат Испании.

«Я хотел бы видеть Криштиану Роналду в Ла Лиге. Независимо от того, осуществимо это или нет для «Атлетико», им придётся кого-то продать, если они хотят привлечь этого игрока. Но чтобы освободить место для футболиста такого уровня, клубу придётся расстаться с некоторыми игроками», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Ранее сообщалось, что интерес к Роналду проявлял «Атлетико», однако позже в мадридском клубе заявили о том, что переход португальца практически невозможен.

Сейчас Роналду является игроком «Манчестер Юнайтед». Отмечалось, что форвард хочет перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.