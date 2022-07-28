Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Сразу четыре латиноамериканские страны – Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай — подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает Futblol.uy.
Церемония по отправке кандидатуры вышеперечисленных стран состоится во вторник, 2 августа. Мероприятие будет проходить на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео (Уругвай), на нём будут присутствовать президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, четыре главы каждой федерации, Игнасио Алонсо (Уругвай), Клаудио Тапиа (Аргентина), Артуро Салах (Чили) и Роберт Харрисон (Парагвай), а также министры спорта этих стран.
В борьбе за право проведения турнира им предстоит выиграть конкуренцию у совместной заявки Испании и Португалии.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий.
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