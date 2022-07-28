Василий Уткин отреагировал на ситуацию с возможным уходом Роналду из «Манчестер Юнайтед»
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Российский спортивный комментатор Василий Уткин оценил информацию о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет уйти из клуба.
«Судьба Криштиану Роналду всё сложнее и сложнее с каждым днём. После того как не состоялся его переход в «Баварию» и даже генеральный директор Оливер Кан заявил, что Криштиану не вписывается в философию клуба. После этого сам Алекс Фергюсон пытался уговорить то ли «Манчестер Юнайтед», то ли самого Криштиану возобновить тренировочные отношения.
Теперь болельщики «Атлетико» Мадрид, в который может перейти Роналду, создали петицию о том, что они против перехода в испанский клуб, потому что в команде надо вести себя скромно и не выпячивать себя вперёд», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
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