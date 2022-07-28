Салихова: Газизов — классический сутяжник-мазохист. Плодит новые иски, везде проигрывает

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что Верховный суд Башкирии отказал в иске об оспаривании увольнения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. Она отметила, что экс-работник настойчив, поэтому продолжит оспаривать решения.



«Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист», — сказала Зарема Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу». Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.

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