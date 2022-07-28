Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова: Газизов — классический сутяжник-мазохист. Плодит новые иски, везде проигрывает

Салихова: Газизов — классический сутяжник-мазохист. Плодит новые иски, везде проигрывает
Комментарии

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что Верховный суд Башкирии отказал в иске об оспаривании увольнения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова. Она отметила, что экс-работник настойчив, поэтому продолжит оспаривать решения.

«Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист», — сказала Зарема Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В феврале 2021-го функционер вернулся в «Уфу». Ранее было вынесено решение Верховного суда РФ отказать экс генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании коллегии.

Новость по теме
Юрист «Спартака»: Верховный суд Башкирии отказал Газизову в иске об оспаривании увольнения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022