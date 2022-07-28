Мостовой: «Карагюмрюк» — хороший вариант для Оздоева. Ещё и с Пирло будет работать!

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход экс-футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Наставником этого коллектива является итальянский специалист Андреа Пирло.
«Хороший вариант для Магомеда. Ещё и с Пирло будет работать! Когда нет никаких предложений из России, а чемпионат вовсю идёт; никто не приглашает, не зовёт, а после приходит предложение из Турции — конечно, это хороший вариант продолжения карьеры. Пирло был классным футболистом, хорошо разбирается в качествах игроков. Посмотрим, сможет ли при нём заиграть Магомед», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В Российской Премьер-Лиге Оздоев выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми Магомед четырежды становился чемпионом России.
- 28 июля 2022
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