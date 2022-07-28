Источник: Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»

29-летний полузащитник сборной России Магомед Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», сообщает Sport24.
По информации источника, соглашение заключено на два года. Главным тренером команды является бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло.
В сезоне-2021/2022 турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место.
Напомним, с 1 июля Оздоев находился в статусе свободного агента.
В клубе «Фатих Карагюмрюк» играют бывшие футболисты московского ЦСКА: нигерийский нападающий Ахмед Муса и турецкий защитник Джанер Эркин. Вторую половину прошлого сезона там также проводил принадлежащий армейцам хорватский полузащитник Кристиян Бистрович.
Напомним, в Российской Премьер-Лиге Оздоев выступал за московский «Локомотив», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми Магомед четырежды становился чемпионом России.
- 28 июля 2022
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