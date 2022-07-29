Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Асхабадзе: в ФНЛ у нас был самый маленький бюджет, в РПЛ по деньгам мы на 16-м месте

Асхабадзе: в ФНЛ у нас был самый маленький бюджет, в РПЛ по деньгам мы на 16-м месте
Комментарии

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что бюджет клуба на сезон-2022/2023 незначительно изменится по сравнению с прошлым. В ФНЛ команда жила на сумму, близкую к 300 млн рублей.

«В ФНЛ у нас появился пул партнёров, сотрудничество с которыми принесло клубу дополнительные средства в размере около 40 млн, поэтому заканчивали сезон мы уже с бюджетом, близким к 300 млн. Сейчас для нас ничего не поменялось. У «Факела» и в ФНЛ был самый маленький бюджет, и сейчас в РПЛ мы по деньгам занимаем 16-е место.

Мы рассчитываем на те деньги, которые лига должна выплатить клубам от телеконтракта, спонсорских и партнёрских соглашений. К 300 млн можно приплюсовать эти средства, и мы получим наш бюджет на этот сезон. Получается, структура нашего бюджета делится на три составляющие: дотации от области, средства, которые мы зарабатываем сами (трансферы, билетная программа, мерчендайзинг, пул партнёров), и коммерческие доходы от лиги», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

«В «Спартаке» — основной акционер, мы же пытаемся зарабатывать сами». Интервью с Асхабадзе «В «Спартаке» — основной акционер, мы же пытаемся зарабатывать сами». Интервью с Асхабадзе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022