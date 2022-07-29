Асхабадзе: в ФНЛ у нас был самый маленький бюджет, в РПЛ по деньгам мы на 16-м месте

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что бюджет клуба на сезон-2022/2023 незначительно изменится по сравнению с прошлым. В ФНЛ команда жила на сумму, близкую к 300 млн рублей.
«В ФНЛ у нас появился пул партнёров, сотрудничество с которыми принесло клубу дополнительные средства в размере около 40 млн, поэтому заканчивали сезон мы уже с бюджетом, близким к 300 млн. Сейчас для нас ничего не поменялось. У «Факела» и в ФНЛ был самый маленький бюджет, и сейчас в РПЛ мы по деньгам занимаем 16-е место.
Мы рассчитываем на те деньги, которые лига должна выплатить клубам от телеконтракта, спонсорских и партнёрских соглашений. К 300 млн можно приплюсовать эти средства, и мы получим наш бюджет на этот сезон. Получается, структура нашего бюджета делится на три составляющие: дотации от области, средства, которые мы зарабатываем сами (трансферы, билетная программа, мерчендайзинг, пул партнёров), и коммерческие доходы от лиги», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 29 июля 2022
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