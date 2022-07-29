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«Факел» продал больше 13 тысяч абонементов. Клуб заработал на них 35 млн рублей

«Факел» продал больше 13 тысяч абонементов. Клуб заработал на них 35 млн рублей
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Воронежский клуб анонсировал старт продаж абонементов 16 июля – с тех пор количество приобретённых сезонных билетов превысило 13 тысяч, рассказал генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

«В ФНЛ мы на продаже билетов и абонементов выручили порядка 12 млн рублей. Сейчас до первой домашней игры мы заработали уже около 30-35 млн, продав порядка 13 тысяч абонементов на восемь матчей. С учётом Fan ID реализация билетной программы идёт пока только до конца декабря, то есть на первую часть чемпионата.

Мы могли бы умножить эту цифру на два и говорить сейчас о выручке в 60 млн рублей. Для нашего бюджета это огромная часть, но мы специально пошли по пути без существенного поднятия цен – рост по сравнению с ФНЛ был минимальным», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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