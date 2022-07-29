Асхабадзе: коллеги после «Краснодара» удивлялись: команду удалось собрать с таким бюджетом

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе признался, что его коллеги удивлялись тому, как воронежский клуб собрал команду с таким бюджетом.
У нас есть два хороших кейса, за которые мы получили приличные деньги: в «Локомотив» уехал Андрей Никитин, в «Спартак» мы отдали Илью Свинова. Если сейчас кто-то из молодых себя проявит и кого-то заинтересует, мы готовы рассматривать предложения. Для нас доходы от продажи игроков могут стать колоссальной частью бюджета. Но, опять же, основная задача – сделать всё возможное, чтобы остаться в Премьер-Лиге.
Мы уже его дали в матчах с «Краснодаром» и «Ахматом» – игра была равная. Общались потом с коллегами, и все удивлялись: «Факел» хорошая команда, которую удалось собрать с таким бюджетом. Всё дело в организации. Не устану повторять, что любой класс можно побить организацией. Многие менеджеры после работы в больших клубах могут прийти в команду с маленьким бюджетом и растеряться: денег нет, как выстраивать процессы? Мне же это наоборот очень нравится. Создавать интересный во всех отношениях продукт – это вызов», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Романом Асхабадзе читайте здесь:
- 29 июля 2022
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