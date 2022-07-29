Зоран Тошич рассказал о лучших качествах сербского новичка ЦСКА Саши Зделара

Бывший футболист московского ЦСКА, сербский полузащитник Зоран Тошич рассказал о соотечественнике, новичке армейцев Саше Зделаре.
«Саша Зделар — большой профессионал, ни разу не пропускавший тренировки. Он физически силён и именно поэтому проводил все 90 минут на поле. Отдаёт себя на поле не на 100, а на 200 %. Мне кажется, что это одна из его главных характеристик. Зделар — лидер на поле, человек, который всегда хочет выиграть матч. В «Партизане» мне запомнилось то, как он стимулировал и заряжал команду на бой на футбольном поле.
Что касается лучших качеств на поле, у него хороший пас и длинные передачи, а главное — удар. Он всегда готов помочь обороне и участвует в построении атаки. Я уверен, что приобретение Саши — усиление для ЦСКА», — сказал Тошич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.
Интервью с Тошичем в ближайшее время выйдет на «Чемпионате».
- 29 июля 2022
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