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Украинка Монзуль будет главным арбитром матча Англия — Германия в финале Евро среди женщин

Украинка Монзуль будет главным арбитром матча Англия — Германия в финале Евро среди женщин
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Бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль (Украина) обслужит финальный матч женского чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли». В решающей встрече сборная Англии сыграет со сборной Германии. Встреча состоится 31 июля и начнётся в 19:00 мск.

Полностью бригада арбитров выглядит следующим образом:

Главная судья — Екатерина Монзуль (Украина). Помощники главного арбитра — Марина Стрелецкая (Украина) и Паулина Барановская (Польша). Четвертая судья — Стефани Фраппар (Швейцария). Арбитр VAR — Паоло Валери (Италия), его помощник — Маурицио Мариани (Италия).

Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы сборная Англии разгромила сборную Швеции со счётом 4:0. Сборная Германии переиграла команду Франции (2:1).

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