В финале Евро-2022 друг против друга сыграют футболистки, состоящие в отношениях
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Защитница сборной Англии Джессика Картер и вратарь сборной Германии Анн-Катрин Бергер сыграют в финале женского чемпионата Европы по футболу друг против друга. В жизни девушки являются парой. Об этом сообщает Daily Star.
По сведениям источника, Картер и Бергер познакомились, когда играли вместе за «Бирмингем». Позднее они с разницей в один год перешли в лондонский «Челси». В воскресенье, 31 июля, они могут выйти на поле в разных командах, однако до финала обе футболистки играли не самую важную роль в своих сборных.
Напомним, финал чемпионата Европы по футболу среди женщин пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча — в 19:00 мск. В полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0), а Германия обыграла Францию (2:1).
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