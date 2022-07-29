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В финале Евро-2022 друг против друга сыграют футболистки, состоящие в отношениях

В финале Евро-2022 друг против друга сыграют футболистки, состоящие в отношениях
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Защитница сборной Англии Джессика Картер и вратарь сборной Германии Анн-Катрин Бергер сыграют в финале женского чемпионата Европы по футболу друг против друга. В жизни девушки являются парой. Об этом сообщает Daily Star.

По сведениям источника, Картер и Бергер познакомились, когда играли вместе за «Бирмингем». Позднее они с разницей в один год перешли в лондонский «Челси». В воскресенье, 31 июля, они могут выйти на поле в разных командах, однако до финала обе футболистки играли не самую важную роль в своих сборных.

Напомним, финал чемпионата Европы по футболу среди женщин пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча — в 19:00 мск. В полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0), а Германия обыграла Францию (2:1).

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