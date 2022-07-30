Эксперт по турецкому футболу считает, что Оздоев будет игроком основы в «Фатих Карагюмрюк»

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов выразил мнение, что российский полузащитник Магомед Оздоев будет футболистом основного состава «Фатих Карагюмрюк».

«Конкретных слухов про «Фатих Карагюмрюк» не было. Я не могу сказать, что удивился, потому что «Фатих Карагюмрюк» сейчас нуждается в усилении опорной зоны. Несколько спорных футболистов были подписаны после ухода капитана команды Лукаса Биглии. Помимо Оздоева, клуб подписал Отабека Шукурова из сборной Узбекистана, Лоуренса Николаса, который играл в «Химках».

Думаю, Оздоев будет игроком основы. Он может заиграть. Чемпионат Турции не самый сложный с тактической точки зрения. Тренеры там не самые сильные, интенсивность игры становится выше с каждым годом, но такой разницы, как между РПЛ и Бундеслигой, нет. С чем-то новым Оздоев не столкнётся. У него есть все данные, чтобы заиграть. 29 лет — для чемпионата Турции это возраст молодого и перспективного игрока, учитывая, что там подписывают легионеров, которым по 37. Будет круто, если они с Пирло сработаются», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью Андрею Ирха.

Контракт Оздоева с турецким клубом рассчитан на два года.