«Меня оштрафовали на пять миллионов». Гулиев — о реакции «Спартака» на драку в 2019 году

Экс-полузащитник «Спартака», а ныне футболист подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о том, как «Спартак» наказал его за историю с дракой на пешеходном переходе в 2019 году.

«Меня оштрафовали на пять миллионов рублей и отправили в дубль. Когда Кононов подошёл ко мне, чтобы поговорить, я не дал ему начать беседу. Сходу сказал: «Мне сорвало голову, и я сделал глупость. Признаю свою вину и приму любое Ваше решение относительно меня».

Олег Георгиевич, видя, в каком я состоянии, пытался меня успокоить, но одобрить случившееся, конечно, не мог. Высшее руководство, в том числе Федун, тоже было в курсе произошедшего. Их мнение по ситуации мне передавали начальник команды и главный тренер. Лично не разговаривали», — приводит слова Аяза Гулиева Sport24.

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