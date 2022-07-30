Гулиев: Тедеско – хамелеон. Подстраивается под окружающую среду, чтобы всем понравиться

Полузащитник Аяз Гулиев, в июле подписавший контракт с «Химками», рассказал о профессиональных и человеческих качествах бывшего тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. Под его руководством Гулиев в сумме провёл в чемпионате России всего 11 минут, дважды выйдя на замену.



«Тедеско – худший тренер в моей карьере? Да нормальный он тренер! По его профессиональным качествам у меня никогда не было вопросов. Но человеческое и профессиональное – разные вещи. Кто-то может подумать, что мои слова вызваны какой-то обидой или злостью. Но я объективен. Приведу недавний пример. Когда в феврале «Спартак» исключили из Лиги Европы, Тедеско публично поддержал это решение. Надеюсь, тогда многие поняли, что он на самом деле за человек. Интересно, почему он так быстро забыл, как признавался в любви к «Спартаку»? Это разве не лицемерие? Я такое не понимаю. Тедеско — хамелеон. Всегда подстраивается под окружающую среду, чтобы всем понравиться. Противоречит сам себе», – приводит слова Гулиева Sport24.



Напомним, контракт Аяза Гулиева с «Химками» подписан на два года – он будет действовать до конца сезона-2023/2024. Ранее футболист выступал за «Спартак», «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал».

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