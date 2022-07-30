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Гулиев: надо быть безбашенным дураком, чтобы сесть за руль без прав

Гулиев: надо быть безбашенным дураком, чтобы сесть за руль без прав
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев ответил на вопрос о том, почему не садился за руль после лишения его водительского удостоверения в 2019 году.

«После истории с дракой лишили ли меня прав? Да. Касательно новости о том, что меня после лишения прав оштрафовали за превышение скорости, скажу, что это была моя машина, но за рулём сидел другой человек. Меня тогда просто везли на тренировку. Надо быть безбашенным дураком, чтобы в ситуации, когда люди ждут повода снова накинуться на тебя, сесть за руль без прав, попутно собирая штрафы», — приводит слова Аяза Гулиева Sport24.

Напомним, в 2019 году, когда Гулиев выступал за «Спартак», между Аязом и американским гражданином на пешеходном переходе произошла драка.

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