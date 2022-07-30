Гулиев — о разговорах с избитым американцем: Майкл звонил мне, говорил, ему не дают покоя

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал подробности разговоров с американским гражданином, с которым он подрался на пешеходном переходе в 2019 году.
«Адвокат? Я не нанимал. Мы были на связи с Майклом, а у него уже был человек. Майкл никогда ничего плохого в мою сторону не говорил, нормально общались. Мы с ним в этой ситуации были как одно целое, потому что на нас обоих давили со стороны.
Майкл звонил и рассказывал: «Мне не дают покоя. Я выхожу из дома и натыкаюсь на толпу журналистов». Все они давали ему советы, которые навредили бы мне. Я был в шоке от того, сколько у меня недоброжелателей. Понял бы, если сам Майкл хотел бы мне причинить какой-то вред. Но у него даже в мыслях не было мне мстить — мы ведь всё мирно решили ещё тогда, на перекрёстке.
С нами даже полицейский рядом стоял — подошёл после того, как мы поговорили. Спросил у Майкла, имеет ли тот что-то против меня. Майкл ответил, что всё в порядке. Он оказался порядочным и хорошим человеком», — приводит слова Гулиева Sport24.
- 30 июля 2022
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