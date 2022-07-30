Вигман-Глоцбах: футболистки сборной Англии верят, что могут обыграть кого угодно

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман-Глоцбах поделилась ожиданиями от матча финала женского Евро-2022 с Германией.



«Английская команда ранее продемонстрировала, насколько психологически сильна. Теперь футболистки действительно верят, что могут обыграть кого угодно, если просто сыграют хорошо. Мы уже доказали, на что способны. Это не просто слова. Футболистки показали, что готовы делать всё, чтобы помочь друг другу. Они развили некоторую уверенность за время турнира. Теперь нужно подняться ещё на одну ступеньку вверх и забивать голы. Думаю, мы уже стали источником вдохновения для страны и это действительно здорово, но мы хотим большего. Когда выигрываешь крупный турнир, это многое меняет. Сейчас мы предельно сосредоточены на финале.



Мы подходим к встрече с Германией, как к любой другой игре. Нам будет противостоять лучший соперник из возможных. Мы хотим показать, насколько мы хороши, и продемонстрировать свою лучшую игру. Эта команда рвётся к победе», — приводит слова Вигман-Глоцбах Mirror.