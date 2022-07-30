Рассказываем, почему нам всем очень повезло с финалом Евро-2022.

«Ни одна свинья не ждала нас в финале». Англия против Германии в финале — это огонь!

Во втором полуфинале чемпионата Европы Александра Попп, капитан сборной Германии, оформила дубль и принесла своей команде победу над Францией. А после матча не стеснялась в выражениях: «Мы сыграем против Англии на «Уэмбли» при 90 тысячах зрителей. Ни одна свинья нас там не ждала! Что может быть лучше?»



Обязательно прочитайте историю Александры Попп, которая первая в истории забила в пяти матчах Евро подряд.

А дальше рассказываем, почему предстоящий финал — это лучшее, что происходило с нами летом-2022.

Новый чемпион и старый тренер

Сборная Нидерландов, победитель Евро-2017, выбыла в четвертьфинале, уступив Франции из-за пенальти в овертайме. Поэтому у Европы будет новый чемпион. Правда, один участник от той чемпионской команды всё-таки может там оказаться — главный тренер Англии Сарина Вигман в 2017 году возглавляла сборную Нидерландов.

Она — первая специалистка, которая вывела две разные сборные в финалы чемпионатов Европы. И, если выиграет этот Евро, безусловно войдёт в историю мирового футбола.

Сарина Вигман Фото: Alex Davidson/Getty Images

Противостояние лучших бомбардиров

Нападающая сборной Германии Александра Попп — первая футболистка в истории женских чемпионатов Европы, которая забила в пяти матчах подряд. На её счету шесть голов — столько же, сколько и у Бет Мид, футболистки «Арсенала» и лучшей бомбардирки сборной Англии на этом Евро.

Мид стала четвёртым английским футболистом, которому удавалось забить шесть мячей в рамках одного международного турнира. Список крутой: Гари Линекер в 1986-м, Гарри Кейн в 2018-м, Эллен Уайт в 2019-м и теперь Мид — в 2022-м.

Александра Попп после дубля в полуфинале Евро Фото: Alex Pantling/Getty Images

Лондон и «Уэмбли»

На финал продано 90 тысяч билетов, и это сумасшедшие цифры. Больше собирает только женская «Барселона» — помните их матч с «Вольфсбургом» на «Камп Ноу» этой весной? Там была 91 тысяча зрителей. Но финал Евро установит рекорд посещаемости как для женских, так и для мужских чемпионатов Европы. Только представьте, какая атмосфера будет в Лондоне 31 июля.

Стадион «Уэмбли» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Огромная поддержка Англии

Женскую сборную Англии поддерживают футбольные звёзды. Например, Дэвид Бекхэм. После первого полуфинала он поздравил англичанок и сказал, что их победы вдохновляют его 11-летнюю дочь Харпер.

Но звёзды не только футбольные. После полуфинала принц Уильям сказал, что «вся Англия гордится результатами Lionesses (львиц)», и поблагодарил за предстоящий финал на «Уэмбли». А журналисты BBC продолжают утверждать, что Алессии Руссо стоит дать премию Пушкаша за гол пяткой между ног вратаря сборной Швеции. В команде футболистку стали называть Лесси — как Месси.

Злая Германия

Сборная Германии мало обсуждалась до старта Евро-2022. Да, все знают, что немки — восьмикратные победительницы чемпионата Европы. Они вышли в финал в своём девятом чемпионате из 11. Но в составе нет громких имён, и команда не получила заслуженного внимания в СМИ до начала группового этапа. Немки относились к этому спокойно — голкипер Анн-Катрин Бергер говорила, что в данном случае её команде комфортнее быть андердогами. И вот андердоги в финале!

После полуфинала немки показали, что на самом деле обо всём этом думают — они заявили о себе, оставив позади обсуждаемые Испанию, Францию, Швецию и Нидерланды. Да, конкурентки понесли серьёзные проблемы из-за травм, но разве это проблема немецких футболисток?

«Я испытываю гордость за всех игроков — от номера 1 до номера 23. Мы усердно работали и стали такой сплочённой командой, которая поддерживает друг друга на поле. Мы полностью заслужили победу. Это была потрясающая командная работа. Это было увлекательно и очень утомительно», — сказала главный тренер сборной Германии Мартина Фосс-Текленбург после победы над Францией.

Мартина Фосс-Текленбург Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

В финале, который пройдёт 31 июля в 19:00, злая Германия попробует взять свой девятый кубок чемпионата Европы, а англичанки могут сделать это впервые в истории своей женской команды.