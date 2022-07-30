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Финал женского Евро-2022, Англия — Германия, 31 июля 2022 года: почему надо смотреть, прогноз, чемпионат Европы — 2022

«Ни одна свинья не ждала нас в финале». Англия против Германии в финале — это огонь!
Ульяна Лукьянченко
Бет Мид и Александра Попп
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Рассказываем, почему нам всем очень повезло с финалом Евро-2022.

Во втором полуфинале чемпионата Европы Александра Попп, капитан сборной Германии, оформила дубль и принесла своей команде победу над Францией. А после матча не стеснялась в выражениях: «Мы сыграем против Англии на «Уэмбли» при 90 тысячах зрителей. Ни одна свинья нас там не ждала! Что может быть лучше?»

Обязательно прочитайте историю Александры Попп, которая первая в истории забила в пяти матчах Евро подряд.

Установила рекорд на своём первом Евро. Вам пора начать фанатеть от этой футболистки! Установила рекорд на своём первом Евро. Вам пора начать фанатеть от этой футболистки!

А дальше рассказываем, почему предстоящий финал — это лучшее, что происходило с нами летом-2022.

Новый чемпион и старый тренер

Сборная Нидерландов, победитель Евро-2017, выбыла в четвертьфинале, уступив Франции из-за пенальти в овертайме. Поэтому у Европы будет новый чемпион. Правда, один участник от той чемпионской команды всё-таки может там оказаться — главный тренер Англии Сарина Вигман в 2017 году возглавляла сборную Нидерландов.

Она — первая специалистка, которая вывела две разные сборные в финалы чемпионатов Европы. И, если выиграет этот Евро, безусловно войдёт в историю мирового футбола.

Сарина Вигман

Сарина Вигман

Фото: Alex Davidson/Getty Images

Противостояние лучших бомбардиров

Нападающая сборной Германии Александра Попп — первая футболистка в истории женских чемпионатов Европы, которая забила в пяти матчах подряд. На её счету шесть голов — столько же, сколько и у Бет Мид, футболистки «Арсенала» и лучшей бомбардирки сборной Англии на этом Евро.

Мид стала четвёртым английским футболистом, которому удавалось забить шесть мячей в рамках одного международного турнира. Список крутой: Гари Линекер в 1986-м, Гарри Кейн в 2018-м, Эллен Уайт в 2019-м и теперь Мид — в 2022-м.

Александра Попп после дубля в полуфинале Евро

Александра Попп после дубля в полуфинале Евро

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Лондон и «Уэмбли»

На финал продано 90 тысяч билетов, и это сумасшедшие цифры. Больше собирает только женская «Барселона» — помните их матч с «Вольфсбургом» на «Камп Ноу» этой весной? Там была 91 тысяча зрителей. Но финал Евро установит рекорд посещаемости как для женских, так и для мужских чемпионатов Европы. Только представьте, какая атмосфера будет в Лондоне 31 июля.

Стадион «Уэмбли»

Стадион «Уэмбли»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Огромная поддержка Англии

Женскую сборную Англии поддерживают футбольные звёзды. Например, Дэвид Бекхэм. После первого полуфинала он поздравил англичанок и сказал, что их победы вдохновляют его 11-летнюю дочь Харпер.

Но звёзды не только футбольные. После полуфинала принц Уильям сказал, что «вся Англия гордится результатами Lionesses (львиц)», и поблагодарил за предстоящий финал на «Уэмбли». А журналисты BBC продолжают утверждать, что Алессии Руссо стоит дать премию Пушкаша за гол пяткой между ног вратаря сборной Швеции. В команде футболистку стали называть Лесси — как Месси.

Победа почти не вызывает сомнений. На женском Евро выделяется очевиднейший фаворит Победа почти не вызывает сомнений. На женском Евро выделяется очевиднейший фаворит

Злая Германия

Сборная Германии мало обсуждалась до старта Евро-2022. Да, все знают, что немки — восьмикратные победительницы чемпионата Европы. Они вышли в финал в своём девятом чемпионате из 11. Но в составе нет громких имён, и команда не получила заслуженного внимания в СМИ до начала группового этапа. Немки относились к этому спокойно — голкипер Анн-Катрин Бергер говорила, что в данном случае её команде комфортнее быть андердогами. И вот андердоги в финале!

После полуфинала немки показали, что на самом деле обо всём этом думают — они заявили о себе, оставив позади обсуждаемые Испанию, Францию, Швецию и Нидерланды. Да, конкурентки понесли серьёзные проблемы из-за травм, но разве это проблема немецких футболисток?

«Я испытываю гордость за всех игроков — от номера 1 до номера 23. Мы усердно работали и стали такой сплочённой командой, которая поддерживает друг друга на поле. Мы полностью заслужили победу. Это была потрясающая командная работа. Это было увлекательно и очень утомительно», — сказала главный тренер сборной Германии Мартина Фосс-Текленбург после победы над Францией.

Мартина Фосс-Текленбург

Мартина Фосс-Текленбург

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

В финале, который пройдёт 31 июля в 19:00, злая Германия попробует взять свой девятый кубок чемпионата Европы, а англичанки могут сделать это впервые в истории своей женской команды.

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