Канчельскис назвал настоящим безобразием нежелание «Аталанты» платить «Локо» за Миранчука

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис возмутился нежеланием итальянской «Аталанты» выплачивать «Локомотиву» оставшуюся сумму по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

«Это несерьёзно. Такого просто не может быть! Если они так поступают, то это просто несолидно. Так нельзя делать. Настоящее безобразие! Думаю, в ближайшее время вопрос решится, потому что есть ФИФА, есть УЕФА. «Локомотив» подаст иск в ФИФА? Правильно делает. Так поступать некрасиво и несолидно. Это какое-то недоразумение. Думаю, что всё решится», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летний Миранчук выступает за клуб из Бергамо с сентября 2020 года. Его соглашение с «Аталантой» истекает в 2024 году.