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Алексей Миранчук в «Аталанте»: клуб не платит «Локомотиву» за трансфер, сколько должны денег, санкции, подробности

Итальянцы перестали платить «Локо» за Миранчука. Сколько «Аталанта» должна нашему клубу
Полина Куимова
Сколько «Аталанта» должна «Локомотиву»
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Москвичи уже обратились в ФИФА с иском. Подробности из клуба.

В конце июня стало известно, что «Аталанта» не выполняет свои обязательства по выплатам за трансфер Алексея Миранчука. Итальянский клуб заявил, что не может осуществлять денежные переводы: якобы банк, в котором у «Локомотива» открыт счёт, попадает под ограничения со стороны Европейского Союза, из-за чего есть риск нарваться на штрафы. «Локо» обратился в другой банк, но и он не подошёл – итальянцы продолжили ссылаться, что платежи не проходят. Дескать, есть санкции, и сделать с этим они ничего не могут.

«Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» — найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления, – пояснил «Чемпионату» генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко. – Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию».

Владимир Леонченко

Владимир Леонченко

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сколько «Аталанта» ещё должна «Локомотиву»?

Леонченко сказал, что, согласно условиям сделки, сумма была разбита на несколько равноценных платежей. Часть из них клуб уже получил, часть – ещё нет.

По информации «Чемпионата», общая сумма выплат составляла € 14,5 млн, из них «Аталанта» перечислила порядка € 9 млн. А вот € 5,8 млн итальянский клуб остаётся должен – к ним ещё и приплюсовались пени, которые накапали за просрочку платежа.

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А у игрока есть какие-либо проблемы с выплатами?

В этом плане всё чётко: Миранчук получает положенные ему выплаты без каких-либо задержек.

Алексей Миранчук в «Аталанте»

Алексей Миранчук в «Аталанте»

Фото: Getty Images

Что будет делать клуб?

«Локомотив», по словам Леонченко, пытался прийти с «Аталантой» к консенсусу, предлагая различные варианты решения проблемы, но итальянцы всё равно отказывались платить. В итоге клуб подал иск в ФИФА к «Аталанте».

«Его приняли в производство, – сказал Леонченко. – На данный момент стороны заканчивают процесс обмена документами, рассмотрение планируется в сентябре».

Согласно регламенту ФИФА о статусе и переходе игроков в редакции от марта этого года, если платёж задерживается более чем на 30 дней, то организация может применить к клубу-должнику следующие санкции:

  • предупреждение;
  • выговор;
  • штраф;
  • запрет на регистрацию любых новых игроков как на национальном, так и на международном уровне, на один или два полных регистрационных периода.

Пока же футбольный трибунал не взялся за рассмотрение, «Аталанта» может держать эти деньги на своём балансе, распоряжаясь ими по своему усмотрению и находя всё новые причины для отказа их перечислять.

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