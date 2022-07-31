Леонид Федун прокомментировал открытие памятника Игорю Нетто на стадионе «Спартака»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал открытие памятника легендарному полузащитнику красно-белых Игорю Нетто на стадионе «Открытие Банк Арена».
«Мне посчастливилось застать Нетто. Я уже только потом начал понимать, что это были титаны футбола. Вы все знаете прекрасно, что это за человек, сколько он сделал для становления футбола. Он был стержнем и душой команды. Сегодня я отдаю долг Игорю Нетто, болельщиками. Мы затянули с этим памятником, но на этом месте будет формироваться аллея чемпионов, икон «Спартака». Надеюсь, что молодые ребята лет через 50 тоже здесь окажутся», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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