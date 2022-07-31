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В «Спартаке» ответили на вопрос, мог ли Юран возглавить команду после ухода Ваноли

В «Спартаке» ответили на вопрос, мог ли Юран возглавить команду после ухода Ваноли
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, мог ли наставник «Химок» Сергей Юран возглавить московский клуб.

«Наш главный тренер — Гильермо Абаскаль. Кандидатов было много. Точно знаю, что Лука Каттани встречался с разными людьми. Во всяком случае, с Юраном он мог поговорить на одном языке как минимум, потому что Каттани — полиглот, а Юран говорит по-португальски. Поэтому они на португальском могли пообщаться, но это необязательно могла быть встреча, как с кандидатом на пост тренера. Это могла быть встреча спортивного директора и главного тренера, как двух футбольных людей, которым было что обсудить», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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