Федун поучаствовал в открытии памятнику Нетто, Сёмин возлагал цветы. Фото со стадиона
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31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялось торжественное открытие памятника легендарному полузащитнику красно-белых Игорю Нетто.
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал это событие.
«Мне посчастливилось застать Нетто. Я уже только потом начал понимать, что это были титаны футбола. Вы все знаете прекрасно, что это за человек, сколько он сделал для становления футбола. Он был стержнем и душой команды. Сегодня мы отдаём долг Игорю Нетто. Мы затянули с этим памятником, но на этом месте будет формироваться аллея чемпионов, икон «Спартака». Надеюсь, что молодые ребята лет через 50 тоже здесь окажутся».
Главные фото с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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