Федун поучаствовал в открытии памятнику Нетто, Сёмин возлагал цветы. Фото со стадиона

31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялось торжественное открытие памятника легендарному полузащитнику красно-белых Игорю Нетто.



Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал это событие.



«Мне посчастливилось застать Нетто. Я уже только потом начал понимать, что это были титаны футбола. Вы все знаете прекрасно, что это за человек, сколько он сделал для становления футбола. Он был стержнем и душой команды. Сегодня мы отдаём долг Игорю Нетто. Мы затянули с этим памятником, но на этом месте будет формироваться аллея чемпионов, икон «Спартака». Надеюсь, что молодые ребята лет через 50 тоже здесь окажутся».



Главные фото с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.