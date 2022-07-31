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Федун поучаствовал в открытии памятнику Нетто, Сёмин возлагал цветы. Фото со стадиона

Федун поучаствовал в открытии памятнику Нетто, Сёмин возлагал цветы. Фото со стадиона
Леонид Федун на открытии памятника Нетто
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31 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялось торжественное открытие памятника легендарному полузащитнику красно-белых Игорю Нетто.

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал это событие.

«Мне посчастливилось застать Нетто. Я уже только потом начал понимать, что это были титаны футбола. Вы все знаете прекрасно, что это за человек, сколько он сделал для становления футбола. Он был стержнем и душой команды. Сегодня мы отдаём долг Игорю Нетто. Мы затянули с этим памятником, но на этом месте будет формироваться аллея чемпионов, икон «Спартака». Надеюсь, что молодые ребята лет через 50 тоже здесь окажутся».

Главные фото с мероприятия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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