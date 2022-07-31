«Ференцварош» Черчесова начал защиту титула в чемпионате Венгрии с победы
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В Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» состоялся матч первого тура чемпионата Венгрии. «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, принимал «Академию Пушкаша». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч уже в компенсированное время забил Кристоффер Закариассен.
Таким образом, чемпионы Венгрии начали защиту титула с победы. «Академия Пушкаша» в прошлом сезоне была главным конкурентом «Ференцвароша».
В минувшем сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова выиграл чемпионат и Кубок страны. Команда уже начала выступление в квалификации Лиги чемпионов. Там венгерский клуб вышел в третий квалификационный раунд.
Следующим соперником «Ференцвароша» станет «Залаэгерсег».
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