Цорн: к Бека-Бека был интерес из Бундеслиги и от другого французского клуба

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что к полузащитнику Алексису Бека-Бека был интерес со стороны «Ниццы», другого французского клуба и команд из Бундеслиги.
«Помимо «Ниццы» к Бека-Бека был интерес из Бундеслиги и от другого французского клуба. Но конкретика исходила только от «Ниццы»: Бека звонил Фавр, разговаривал с ним», — сказал Цорн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».
Сумма сделки составила € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи Алексиса «Локомотив» получит выплату в размере 5% от суммы сделки.
Томас Цорн раскрыл детали перехода Бека-Бека в «Ниццу», в том числе и финансовые:
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