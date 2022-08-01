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Нападающий «Реала» Майораль подписал полноценный контракт с «Хетафе»

Нападающий «Реала» Майораль подписал полноценный контракт с «Хетафе»
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Испанский «Хетафе» подписал нападающего «Реала» Борху Майораля. Об этом мадридский клуб сообщил на своей странице в «Твиттере».

По сведениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились обо всех деталях сделки сегодня, 1 августа. Трансфер оценивается в € 10 млн, контракт игрока будет действовать до июня 2027 года.

Нападающий «Реала» Майораль провёл прошлый сезон в аренде в том же «Хетафе». Футболист принял участие в 18 встречах испанской Ла Лиги, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее игрок провёл два сезона за итальянскую «Рому».

В данный момент мадридский «Реал» находится в поисках сменщика французского форварда Карима Бензема. Одним из возможных кандидатов называют немецкого футболиста лондонского «Челси» Тимо Вернера.

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