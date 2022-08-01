Смородская шуткой ответила на вопрос, согласилась бы стать вице-президентом «Спартака»
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала реакцию супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой на слухи о возможных изменениях в руководстве красно-белых.
«Согласилась бы я на должность вице-президента «Спартака»? Нет, не согласилась бы. Я замом нигде не работаю — везде-везде первое лицо. Шутка!» — сказал Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В своём высказывании Салихова отметила, что если дать повод «журналистам и блогерам-диванным экстремистам», то они «назначат» Смородскую вице-президентом «Спартака».
После трёх туров РПЛ сезона-2022/2023 красно-белые набрали семь очков. В следующем матче «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом».
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