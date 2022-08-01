Зарема Салихова резко отреагировала на информацию о возможных изменениях в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможных изменениях в руководстве московской команды.



«Спартак» выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол. В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.



Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!» Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят. Дай им повод — они назначат Червиченко президентом, Смородскую — вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером — Мостового», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

После трёх туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе семь очков. Лидером соревнований является «Зенит» (7).