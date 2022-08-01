Источник: ЦСКА выкупил 70% прав на уругвайского центрального защитника Хоакина Сосу
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Московский ЦСКА выкупил у уругвайского «Насьоналя» 70% прав на центрального защитника Хоакина Сосу, который играет на правах аренды в «Ливерпуле» из Уругвая. Об этом сообщает журналист Гонсало Рончи.
Арендное соглашение Сосы истекает 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 500 тыс. Защитник выступал за молодёжную сборную Уругвая до 17 лет.
Всего за карьеру Хоакин Соса провёл 50 официальных матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач, из них пять игр — в Кубке Либертадорес за уругвайский клуб «Рентистас».
После трёх туров нового сезона РПЛ ЦСКА с семью очками занимает третье место, уступая по дополнительным показателям московскому «Спартаку» и санкт-петербургскому «Зениту», у которых столько же очков.
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