ЦСКА сбросит «Зенит» с первого места, а «Спартак» ворвётся в тройку? Онлайн тура РПЛ

Всем привет! Третий тур российской Премьер-Лиги продолжается, и сегодня нас ждёт сразу четыре матча. Каждый по-своему интересен. «Пари НН» после сдвоенного выезда в столицу проведёт первый матч на родном стадионе, и снова против москвичей. ЦСКА накануне утратил лидерство, но постарается его себе вернуть. Из всех столичных клубов преимущество своего поля в туре имеет только «Спартак» — ему в воскресенье принимать «Оренбург». Домашняя премьера для Абаскаля — нельзя пропустить! Александр Бородюк привёз «Торпедо» в Самару, где заканчивал игровую и начинал тренерскую карьеру. А в Ростове сразятся два харизматичных спартаковца 1990-х — Карпин и Юран. Уследить за всеми событиями игрового дня вам поможет наша трансляция.