ЦСКА сбросит «Зенит» с первого места, а «Спартак» ворвётся в тройку? Онлайн тура РПЛ
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«Торпедо» попытается реабилитироваться в Самаре, а «Ростов» Карпина — прервать серию из ничьих.
Всем привет! Третий тур российской Премьер-Лиги продолжается, и сегодня нас ждёт сразу четыре матча. Каждый по-своему интересен. «Пари НН» после сдвоенного выезда в столицу проведёт первый матч на родном стадионе, и снова против москвичей. ЦСКА накануне утратил лидерство, но постарается его себе вернуть. Из всех столичных клубов преимущество своего поля в туре имеет только «Спартак» — ему в воскресенье принимать «Оренбург». Домашняя премьера для Абаскаля — нельзя пропустить! Александр Бородюк привёз «Торпедо» в Самару, где заканчивал игровую и начинал тренерскую карьеру. А в Ростове сразятся два харизматичных спартаковца 1990-х — Карпин и Юран. Уследить за всеми событиями игрового дня вам поможет наша трансляция.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Торпедо М
Москва
Комментарии
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