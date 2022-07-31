Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Пари НН» — ЦСКА, «Спартак» — «Оренбург», «Крылья» — «Торпедо», онлайн-трансляция матчей 3-го тура РПЛ, где смотреть

ЦСКА сбросит «Зенит» с первого места, а «Спартак» ворвётся в тройку? Онлайн тура РПЛ
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
,
Комментарии
«Торпедо» попытается реабилитироваться в Самаре, а «Ростов» Карпина — прервать серию из ничьих.

Всем привет! Третий тур российской Премьер-Лиги продолжается, и сегодня нас ждёт сразу четыре матча. Каждый по-своему интересен. «Пари НН» после сдвоенного выезда в столицу проведёт первый матч на родном стадионе, и снова против москвичей. ЦСКА накануне утратил лидерство, но постарается его себе вернуть. Из всех столичных клубов преимущество своего поля в туре имеет только «Спартак» — ему в воскресенье принимать «Оренбург». Домашняя премьера для Абаскаля — нельзя пропустить! Александр Бородюк привёз «Торпедо» в Самару, где заканчивал игровую и начинал тренерскую карьеру. А в Ростове сразятся два харизматичных спартаковца 1990-х — Карпин и Юран. Уследить за всеми событиями игрового дня вам поможет наша трансляция.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Торпедо М
Москва
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Химки
Химки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022