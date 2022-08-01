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Канчельскис: Зарема уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки

Канчельскис: Зарема уничтожает и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки
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Бывший полузащитник национальной команды России Андрей Канчельскис поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зареме дали шанс, но что-то подвижек совсем нет. Она уничтожаете и убивает «Спартак», а потом рассказывает сказки. Приглашает дилетантов и жуликов… Считает, что это правильно. А потом высказывает людям, которые добились успехов… У человека что-то не получается и он хочет перевалить всю вину на других людей — в таком случае дай шанс другим. Она посчитала, что все вокруг виноваты, а она — нет. Так не бывает.

Женщин вообще нельзя подпускать к футболу — об этом знают все. Но Зарема и Смородская продолжают рассказывать сказки. Иногда срабатывает рефлекс защиты, который есть у каждого человека. Защищаешься до последнего вместо того, чтобы признать правду. Но этом ничего страшного нет — тебя же за это не повесят», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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