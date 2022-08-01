«В матче «Спартака» арбитры решили всех обмануть». Разбор судейства в третьем туре РПЛ

Ещё один тур РПЛ позади! Третья игровая неделя получилась богатой на яркие моменты и результаты: героическая ничья «Факела» с «Динамо», камбэк в мачте «Пари НН» с ЦСКА и разгром «Локомотива» в Санкт-Петербурге. Но были и проблемы с судейством. Ниже — традиционный разбор работы арбитров во всех восьми матчах тура от нашего эксперта Игоря Федотова.

-0,5 балла от 8,4 снимается за неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показа красной или непоказа прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показа или непоказа второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



-0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Урал» — «Краснодар» — 1:3

На 3-й минуте Москалёв не назначил пенальти в ворота «Краснодара». Бородин пролетел мимо мяча и отставил руку назад — она была в неестественном положении. Это движение руки в сторону мяча и 11-метровый удар. То, что мяч коснулся корпуса, роли не играет — это рикошет.



На 55-й минуте Москалёв назначил пенальти в ворота «Урала» после просмотра VAR. Арбитр совершил ошибку, не назначив 11-метровый удар самостоятельно и сделав это только после повтора. Несложный эпизод, хорошая позиция — Москалёв должен был определить нарушение сам.



70-я минута: неверно назначен пенальти в ворота «Урала», это симуляция Ионова. VAR в лице Шадыханова позвал арбитра посмотреть повтор, но Москалёв оставил первоначальное решение в силе.



Оценка — 6,4. Минус 0,5 балла за неназначенный 11-метровый удар, ещё 0,5 — за назначенный пенальти после VAR. И в моменте с Ионовым: 0,5 — за VAR, ещё 0,5 — за то, что не изменил решения. Многие говорят, что Москалёв «прибил» «Урал». Наверное, прибил. Здесь слов подбирать уже не нужно.

«Факел» — «Динамо» — 3:3

Хорошая работа Иванова. Поднял ему оценку за сложность — он не назначил пенальти. Хотел, но не назначил. Были единоборства с касаниями в ногах, руках — тут судьи должны давать преимущество в атаке. Но игрок «Факела» настолько молодой, что не понимает, как надо действовать в РПЛ. Он упал, встал и побежал. Другие бы орали — и, скорее всего, заработали пенальти. Лучше бы такого не было и игра просто продолжалась — Иванов так и поступил. Так что для него и для его ассистентов это хорошая работа.

Наверное, некоторые арбитры пропускали семинары — не Иванов, а другие. Например, Москалёв, похоже, где-то гулял.



Оценка — 8,5. Потому что очень сложная игра, сложные решения, ошибок с карточками не было. Все бы так работали — было бы всё хорошо.

«Зенит» — «Локомотив» — 5:0

Карасёв — один из топов. Правильно удалил Баринова в добавленное время за лишение возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.



Многие говорили о заменах. Когда выходит несколько игроков, это не значит, что все замены должны произойти одновременно. В данном случае одна команда подготовила замену, а другая — нет. На видео видно, что резервный арбитр, выпустив футболистов «Зенита», пошёл сверяться с карточками. Он обязан проверить, потому что иначе могут быть ошибки.



Хорошая работа Карасёва. Оценка — 8,4.

«Сочи» — «Ахмат» — 2:1

Любимов не увидел 11-метровый удар в пользу «Сочи», находясь в хорошей позиции. По новой трактовке, если арбитр находится в плохой позиции, то всё сваливается на помощника, который видел, но не помог. Но Любимов прекрасно видел весь эпизод и должен был сам назначать пенальти в ворота «Ахмата».



По «вне игры» на 40-й минуте. Когда игрок «Химок» забил «Крыльям Советов» из офсайда, менеджер помощников арбитров сказал: «Мы не вмешиваемся в эти ситуации». Хорошо. Тогда почему вмешались, когда «Сочи» забивал гол? Непонятно.



Оценка —7,9 (8,4). Снижена за то, что Любимов не назначил пенальти, находясь в хорошей позиции.

Судья Любимов Фото: pfcsochi.ru

«Пари НН» — ЦСКА — 2:2

Мешков идёт вместе с Ивановым — тоже хорошая работа. Они не прогуливали семинары. Когда мы задаёмся вопросом, как арбитрам надо работать, ответ — вот так. Ничего плохого не могу сказать. Оценка — 8,4.

Судья Мешков Фото: vk.com/fcnn_ru

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1

На 19-й минуте Чистяков не показал жёлтую карточку Соболеву за отмашку. Похожая история была в матче с «Краснодаром»: ЭСК признала, что Соболев должен был получить предупреждение, которое стало бы вторым. Чистяков просто дал продолжить игру.



На 22-й минуте не получил жёлтую игрок «Оренбурга» Эктов. Здесь даже можно говорить о красной, но в поле будто работал Москалёв образца матча «Урал» — «Краснодар». Если бы Эктова удалили, я бы нашёл этому объяснение. Но не показать ничего — это проблема арбитров. Москалёв был обязан позвать Чистякова к монитору, чтобы тот решил, жёлтая это карточка или красная. Я считаю, что это жёлтая, потому что в эпизоде не было скорости.



На 31-й минуте в ворота «Спартака» назначили пенальти. Здесь Чистяков выдумал — он был обязан видеть эпизод. Марин просто врезался в Чернова, и никакого нарушения здесь нет. Москалёв, позвавший Чистякова смотреть повтор, в этом моменте молодец.

На 78-й минуте был подкат Хлусевича — это жёлтая карточка. Чистякова позвали посмотреть повтор на предмет красной, и он показал жёлтую. У судей есть договорённость на этот счёт, но только Москалёв в этом моменте перепутал всё на свете. Причины удалять игрока не было, но Москалёв решил спасти Чистякова. Они решили всех обмануть. Решили, что самые умные. В итоге Чистяков показал жёлтую карточку, но она была первой. Они всё перепутали! И о чём они там договариваются — неизвестно.



В моменте с пенальти на Зиньковском я бы не хотел говорить о симуляции, но это не 11-метровый удар. Хотулёв, пытаясь сыграть в мяч, поставил ногу на газон, и Зиньковский просто напрыгнул на него. Москалёв на VAR, наверное, сказал: «Да иди ты на фиг уже, я устал тебя спасать!» По-другому я это объяснить не могу. Когда был скандал, представителей «Спартака» позвали в департамент и объяснили, как против них будут работать судьи. Следующий, как они говорят, — «Краснодар». А другие что? «Мы отправили всем письма». Но я знаю, что некоторые их не получили. Они готовы, но не дошли. Ну что, мне самому туда ехать и рассказывать, как против них работать будут? А теперь получается, что «Спартак» знает всё. Даже когда Соболеву отрывали ахилл, ни один игрок «Спартака» не спорил. Ни слова арбитру не сказали! Для меня здесь что-то большее.



Итого: пропуск фола и непоказ жёлтой карточки Соболеву на 19-й минуте, то же самое с игроком «Оренбурга» на 22-й минуте, неверно назначенный пенальти в ворота «Спартака» на 31-й минуте и то же самое, но в ворота «Оренбурга», на 94-й минуте, когда не вмешался VAR. Оценка — 7,2.

«Крылья Советов» — «Торпедо» — 1:1

На 93-й минуте Казарцев не показал жёлтую карточку за фол на Смольникове. Больше ничего нет. Оценка — 8,3. Хорошая работа, вопросов нет.

Судья Казарцев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Ростов» — «Химки» — 1:0

На 3-й минуте Безбородов не показал жёлтую карточку Комличенко за наступ на голеностоп. Вторая жёлтая Прохину за грубую игру на 78-й минуте показана правильно. На общем плане видно, что это безрассудные действия со стороны игрока «Ростова». Оценка — 8,3.