Массимо Каррера: в погоне за Вагнером и Азмуном Промесу важно не стать эгоистом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался на тему того, что форвард красно-белых Квинси Промес может стать лучшим иностранным бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На счету 30-летнего Промеса 71 мяч, у Вагнера Лава (ЦСКА) и Сердара Азмуна («Рубин», «Ростов», «Зенит») — по 85. Оба футболиста уже прекратили свои выступления в РПЛ.
«Учитывая время, которое Промес провёл в России, он достоин быть лучшим бомбардиром среди легионеров. У Квинси впереди есть много игр, поэтому он может это сделать. Важно, чтобы цель обязательно забить гол не становилась для него приоритетом. Это может пойти во вред Квинси и «Спартаку». Самое главное – думать о команде и не стать эгоистом в погоне за Вагнером и Азмуном», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 2 августа 2022
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