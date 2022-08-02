Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Массимо Каррера: в погоне за Вагнером и Азмуном Промесу важно не стать эгоистом

Массимо Каррера: в погоне за Вагнером и Азмуном Промесу важно не стать эгоистом
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался на тему того, что форвард красно-белых Квинси Промес может стать лучшим иностранным бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги (РПЛ). На счету 30-летнего Промеса 71 мяч, у Вагнера Лава (ЦСКА) и Сердара Азмуна («Рубин», «Ростов», «Зенит») — по 85. Оба футболиста уже прекратили свои выступления в РПЛ.

«Учитывая время, которое Промес провёл в России, он достоин быть лучшим бомбардиром среди легионеров. У Квинси впереди есть много игр, поэтому он может это сделать. Важно, чтобы цель обязательно забить гол не становилась для него приоритетом. Это может пойти во вред Квинси и «Спартаку». Самое главное – думать о команде и не стать эгоистом в погоне за Вагнером и Азмуном», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Сёмин считает, что Промес может догнать и перегнать Вагнера и Азмуна по числу голов в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022