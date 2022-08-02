«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Диогу Жотой

Вингер «Ливерпуля» Диогу Жота продлил контракт с мерсисайдским клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2026/2027, информирует официальный сайт «Ливерпуля».

«Я очень горд. Очевидно, что с тех пор, как я пришёл в «Ливерпуль», я хорошо зарекомендовал себя, как и хотел. Подписание нового долгосрочного контракта означает, что клуб верит в меня как в игрока. Для меня тоже отлично осознавать, что я задержусь здесь на определённое время. Начинается новый сезон, приступаем к делу!» — приводит слова Жоты пресс-служба красных.

Напомним, Жота перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» осенью 2020 года. В сезоне-2021/2022 футболист провёл за мерсисайдцев 55 матчей, забил 21 гол и отдал восемь результативных пасов.

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