Кавазашвили: российские игроки «Спартака» могут поехать в Европу отдохнуть, но не играть

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах российских игроков красно-белых в европейских чемпионатах.

«Ни один из российских игроков «Спартака» не готов к Европе. Они по своей подготовке и выступлению намного слабее. В Европу могут поехать отдохнуть, но не играть. Хотя, если только во вторую лигу.



Не вижу ни одного футболиста, который смог бы выступать в высшем дивизионе европейских чемпионатов. Если бы они были достойны, то давно бы пригласили», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» в трёх матчах набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (7).