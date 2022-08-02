«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСВ в матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Монако» принимал нидерландский клуб ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 38-й минуте счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман. Результативную передачу отдал нападающий нидерландской команды Люк де Йонг. На 80-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси сравнял счёт, забив гол после передачи футболиста монегасков Гильермо Марипана.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Ответная встреча эйндховенского ПСВ с «Монако» состоится 9 августа в Нидерландах. Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».
- 2 августа 2022
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