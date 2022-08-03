«Здесь я чувствую себя спокойно». Зелимхан Бакаев — о различиях Санкт-Петербурга и Москвы
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, чем для него различаются Санкт-Петербург и Москва.
«Петербург отличается от Москвы, здесь я чувствую себя спокойно, делаю свою работу и буду продолжать в том же духе», — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
26-летний Бакаев — воспитанник «Спартака». В структуре московского клуба он находился с 2007 по 2022 год, проведя за первую команду красно-белых 105 матчей (14 голов, 29 результативных передач). 30 июня соглашение между Бакаевым и «Спартаком» подошло к концу, и он свободным агентом перешёл в «Зенит», где в четырёх матчах забил гол и отдал результативную передачу. С новой командой Зелимхан успел выиграть Суперкубок России.
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