Вячеслав Колосков объяснил, в каком случае можно ввести платные обращения в ЭСК
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об идее введения платы за обращение в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
«Мне кажется, что вводить плату за обращение в Экспертно-судейскую комиссию не совсем правильно. Хотя бывают следующие прецеденты: когда человек подаёт апелляцию, он вносит определённую сумму денег и в случае, если апелляция удовлетворяется, то деньги ему возвращаются. Если же апелляция не удовлетворена — деньги остаются в организации. Если же всё-таки будет принято решение по платным обращениям в ЭСК, то целесообразно было бы использовать именно такую форму обращения», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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