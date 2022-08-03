Юрий Сёмин поддержал идею сделать платным для клубов обращение в ЭСК

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об идее введения платы за обращение клуба в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«Конечно, это правильное решение – ввести плату за обращение в ЭСК. Таким образом снизится количество обращений в Экспертно-судейскую комиссию по моментам, по которым вопросов особо и нет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Об этой идее рассказал спортивный комментатор Тимур Журавель. Сообщалось, что подобное решение может быть принято уже в ближайшее время.

Ранее воронежский «Факел» сообщил, что весь сезон-2022/2023 не будет подавать жалобы в ЭСК РФС на судей. Генеральный директор команды Роман Асхабадзе объяснил это тем, что судьи «такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьёзным давлением».