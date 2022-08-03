Британский телеведущий назвал футболистку «Коко». Его обвинили в сексизме

Ведущий шоу Good Morning Britain Ричард Мадли подвергся критике в интернете после интервью с британской футболисткой Клои Келли – автором победного гола в финале чемпионата Европы – 2022.

Зрителей возмутило то, что Мадли назвал Клои «Коко». Они посчитали это проявлением сексизма.

«Коко, большое спасибо, что пришли», — сказал Ричард в конце интервью. Такой тип обращения он обосновал тем, что так же называет свою дочь, которую зовут Клои. Реакция футболистки на слово «Коко» попала в объективы камер и разошлась в социальных сетях.

«Интересно, стал бы он так говорить в адрес кого-то из мужской сборной Англии?»

«Как спуститься на землю быстрее, чем с помощью гравитации – быть вынужденным беседовать с этим глупым человеком».

«Ей пришлось проглотить это. Она не должна была это спускать», — написали некоторые пользователи в социальных сетях.